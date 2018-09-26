جامعة الفيوم تستضيف الفنان أحمد أمين
الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 01:41 مالفجر
تستضيف كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الفيوم الفنان الكوميدي أحمد أمين مقدم البرنامج الساخر الشهير "البلاتوه" وذلك في تمام الحادية عشر صباح يوم الأحد القادم الموافق 30 سبتمبر .
وتستضيف الكلية النجم الكوميدي في ندوة بمسرح الجامعة يتحدث فيها عن مسيرة النجاح و الصعوبات و المعوقات التي واجهته خلال مشواره .
ويتخلل الندوة تكريم الضيف من الجامعة .
وتعتبر هذه الندوة أولى ندوات النشاط الطلابي بالجامعة في العام الدراسي الجديد .
ومن جانبها فقد أكدت الدكتورة نبيلة محمد حسن عميد الكلية أن الندوة تأتي في إطار دور الكلية في التواصل مع مختلف قطاعات المجتمع وترسيخ الدور الثقافي والأدبي بين طلاب الجامعة .
وأضافت عميد الكلية أن الندوة ستقام على مسرح الجامعة ليكون لجميع طلاب جامعة الفيوم وليس كلية الحاسبات والمعلومات فقط في ظل حرص إدارة الكلية على التعاون مع جميع الكليات بالجامعة .
فيما أكد الدكتور هيثم الفيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن إدارة الكلية رائدة دائما في إقامة مثل هذه الندوات والقيام بالدور المجتمعي للكلية وتعزيز النشاط الثقافي للطلاب .
وأضاف الفيل ان الكلية حريصة علي اتاحة الفرصة لكل طلاب الجامعة لحضور مثل هذة الفاعليات لرفع الوعي الثقافي لهم والتواصل بشكل كبير بين طلاب الجامعة والنماذج الناجحة بالمجالات المختلفة بالمجتمع
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