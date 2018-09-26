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جامعة الفيوم تستضيف الفنان أحمد أمين

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 01:41 م
جامعة الفيوم تستضيف الفنان أحمد أمين
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الفجر
 
تستضيف كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الفيوم الفنان الكوميدي أحمد أمين مقدم البرنامج الساخر الشهير "البلاتوه" وذلك في تمام الحادية عشر صباح يوم الأحد القادم الموافق 30 سبتمبر .

وتستضيف الكلية النجم الكوميدي في ندوة بمسرح الجامعة يتحدث فيها عن مسيرة النجاح و الصعوبات و المعوقات التي واجهته خلال مشواره .

ويتخلل الندوة تكريم الضيف من الجامعة .

وتعتبر هذه الندوة أولى ندوات النشاط الطلابي بالجامعة في العام الدراسي الجديد .

ومن جانبها فقد أكدت الدكتورة نبيلة محمد حسن عميد الكلية أن الندوة تأتي في إطار دور الكلية في التواصل مع مختلف قطاعات المجتمع وترسيخ الدور الثقافي والأدبي بين طلاب الجامعة .

وأضافت عميد الكلية أن الندوة ستقام على مسرح الجامعة ليكون لجميع طلاب جامعة الفيوم وليس كلية الحاسبات والمعلومات فقط في ظل حرص إدارة الكلية على التعاون مع جميع الكليات بالجامعة .

فيما أكد الدكتور هيثم الفيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن إدارة الكلية رائدة دائما في إقامة مثل هذه الندوات والقيام بالدور المجتمعي للكلية وتعزيز النشاط الثقافي للطلاب .

وأضاف الفيل ان الكلية حريصة علي اتاحة الفرصة لكل طلاب الجامعة لحضور مثل هذة الفاعليات لرفع الوعي الثقافي لهم والتواصل بشكل كبير بين طلاب الجامعة والنماذج الناجحة بالمجالات المختلفة بالمجتمع

المزيد عن: كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الفيوم برنامج البلاتوه الجامعات المصرية اخبار مصر اليوم اخبار مصر أحمد أمين
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