سموحة يرفض بيع نجومه في يناير

أعلن محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة رفضه التفريط في أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وكتب فرج عامر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": (ارجو ان يعلم الجميع ان سموحة لن يستغني عن اي لاعب في فترة الانتقالات الشتوية وللعلم يوجد عرض لبيع لاعب في فريق سموحة برقم قياسي ولكن المدير الفني الكابتن علي ماهر رفض التفريط في اللاعب لعدم وجود بديل مناسب".