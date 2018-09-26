بث مباشر - مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم | محمد صلاح

شاهد لايف بدون تقطيع مباراة ليفربول وتشيلسى اليوم 26/9/2018 (بث مباشر يوتيوب), ويتجه يورجن كلوب، مدرب ليفربول، لإراحة بعض العناصر الأساسية في الفريق مثل الحارس أليسون بيكر ومحمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو يحل, وفريق تشيلسي الإنجليزي ضيفا على نظيره ليفربول، المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، مساء اليوم الأربعاء، في واحدة من أهم مباريات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والتي انطلقت يوم أمس بمواجهات لعل من أبرزها كان مواجهة مانشستر سيتي ضد أوكسفورد وانتهت بفوز الأول بثلاثية نظيفة.

محمد صلاح أيضا نجح في حصد لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2017-2018، ومن ثم حصد لقب هداف المسابقة، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا العام الماضي بعد منافسة شرسة مع الثنائي ساديو ماني وبيير أوباميانج.

تنطلق مباراة تشيلسي وليفربول في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2، مع وجود استوديو تحليلي مميز يضم عدد من نجوم التحليل في الوطن العربي، ومن بينهم النجم السابق لمنتخب مصر والأهلي محمد أبو تريكة، ويعلق على اللقاء حفيظ دراجي، مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر بجودة عالية وبدون تقطيع.

ويتوقع أن يخوض تشيلسي المباراة بتشكيل مكون: كاباييرو، زاباكوستا، كاهيل، كريستنسن، بالميري، باركلي، لوفتوس تشيك، أمباديو، موسيس، أودوي، موراتا.

أمام ليفربول سيكون تشكيله المحتمل:

مينيوليه، كلاين، جوميز، ماتيب، موريني، فابينيو، كيتا، ميلنر، ستوريدج، أوريجي، شاكيري.

ويدخل فريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المباراة منتشيا بعد تصدره جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة حيث حقق العلامة الكاملة وفاز بجميع مبارياته، أما فريق تشيلسي بقيادة ماوريسيو ساري فقد نقطتين في مباراته ضد وست هام يونايتد، وتراجع للمركز الثالث.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان مباراة ليفربول ضد نظيره تشيلسي، التي تعد واحدة من الديربيات القوية للغاية في إنجلترا والعالم، وتحظى بمتابعة خاصة من جماهير الكرة المصرية خاصة والجماهير العربية عامة بسبب النجم المصري المتألق محمد صلاح، والذي لفت إليه أنظار الجميع بعد أن قاد الريدز لنهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي أمام ريال مدريد، ولكنه خسر بنتيجة 3-1، بأخطاء فردية قاتلة من الحارس الألماني كاريوس.