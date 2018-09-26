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أول تعليق لـ دنيا بطمة بعد دخول زوجها المستشفى لتلقيه العلاج

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 01:38 م
أول تعليق لـ دنيا بطمة بعد دخول زوجها المستشفى لتلقيه العلاج
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الفجر الفني
 

دخل المنتج البحريني محمد الترك، زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة، المستشفى لتلقي العلاج لمرض السرطان الذي أصابه مؤخرا.

الفنانة المغربية نشرت صورة لزوجها أثناءتلقيه العلاج في المستشفى،وكان راقدا على سرير المرض، وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “الحمد لله فضل ونعمة من الله".

يذكر أن المنتح محمد الترك كان قد أعلن عن إصابته بورم سرطاني، من خلال مقطع فيديو، لم يستطع خلاله تمالك نفسه ودخل في نوبة بكاء ، حيث قال إنه شعر ببعض التعب مع ارتفاع بدرجة الحرارة، فطالبه الطبيب بإجراء بعض الفحوصات، والتي كشفت عن إصابته بالسرطان.

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