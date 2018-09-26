يلا شوت HD.. بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي (محمد صلاح) اليوم كأس رابطة المحترفين | يوتيوب بث مباشر ليفربول ضد تشيلسي

يتطلع موقع "الفجر الرياضي" لتقديم خدمة مميزة لمتابعيه بنقل مباراة ليفربول وتشيلسي حصري من خلال روابط سريعة ومميزة، مشاهدة مباراة ليفربول محمد صلاح أمام تشيلسي اليوم الأربعاء، وسط رغبة من كلا الفريقين لتحقيق الانتصار أملاً في الفوز باللقب.













الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي يخوض مغامرة جديدة ونارية مساء اليوم الأربعاء ضد فريق تشيلسي ضمن مباريات الدور الثالث لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والتي سوف تشهد ترقب كبير من الجماهير المصرية بشكل خاص لمتابعة محمد صلاح ومن الجماهير الأوروبية نظراً لقوة المباراة بين ليفربول وتشيلسي، مشاهدة مباراة ليفربول أمام فريق تشيلسي بث مباشر اليوم الأربعاء الموافق 25-9-2018، لايف مباراة ليفربول اليوم بجودة مميزة.





موعد مباراة ليفربول وتشيلسي ومتابعة لاعب المنتخب الوطني محمد صلاح اليوم الاربعاء الموافق 26 من سبتمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة الثامنة وخمس واربعون دقيقة بتوقيت القاهرة تابع لايف مباراة تشيلسي وليفربول (محمد صلاح) مباشر وحصري HD .

وتُذاع مباراة ليفربول وتشيلسي عبر قناة bein sports hd2، بصوت المعلق "حفيظ دراجي".، وتنطلق تلك المباراة المرتقبة في تمام الساعة 8:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت السعودية.

ومن الممكن أن يقرر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول إراحة محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني بعد عودته متأخراً من السفر لحضوره حفل توزيع جوائز الفيفا لعام 2018، والتي حصد من خلالها جائزة أفضل هدف بوشكاش عن هدفه في الموسم الماضي بشباك فريق إيفرتون، شاهد مباراة ليفربول أمام فريق تشيلسي مباشر اليوم الأربعاء الموافق 25-9-2018، ضمن بطولة كأس رابطة المحترفين.

تشكيلة ليفربول المتوقعة

حراسة المرمى: مينيوليه

خط الدفاع: كلاين، جوميز، ماتيب، مورينيو

خط الوسط: فابينيو، كيتا، ميلنر

خط الهجوم: ستوريدج، أوريجي، شاكيري

تشكيلة تشيلسي المتوقعة:

حراسة المرمى: كاباييرو

خط الدفاع: زاباكوستا، كاهيل، كريستنسن، بالميري

خط الوسط: باركلي، لوفتوس تشيك، أمباديو

خط الهجوم: موسيس، أودوي، موراتا





بطاقة المباراة : ليفربول Vs تشيلسي

البطولة : كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (الدور الثالث).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : آنفيلد (أرضية ليفربول) .

المعلق : حفيظ دراجي .





موعد المباراة :

9:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

8:45 مساءاً بتوقيت مصر .

9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:45 مساءاً بتوقيت لبنان .

9:45 مساءاً بتوقيت العراق .

8:45 مساءاً بتوقيت السودان .

9:45 مساءاً بتوقيت اليمن .

8:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .

7:45 مساءاً بتوقيت تونس .

7:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .

7:45 مساءاً بتوقيت المغرب .

10:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.

9:45 مساءاً بتوقيت البحرين.

10:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

9:45 مساءاً بتوقيت الكويت .

9:45 مساءاً بتوقيت قطر.

6:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

9:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

6:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .



