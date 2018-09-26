محافظ دمياط تتفقد مستشفى كفر البطيخ في زيارة مفاجئة

قامت الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، بجولة ميدانية مفاجئة لتفقد مستشفى كفر البطيخ المركزى بدمياط، حيث قامت بجولة لتفقد اقسام المستشفى وقسمي الطواريء والاستقبال والتقت عدد من المرضى بالمستشفى.



كما قامت بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف وقررت إحالة المتغيبين للتحقيق، وشددت خلال الجولة على رفع مستوى النظافة بالمستشفى بعد أن رصدت تدني مستوى النظافة.