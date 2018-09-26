"برلماني": خطاب الرئيس أمام الأمم المتحدة تاريخي وقوي وتميز بالصراحة

وصف المهندس علاء والي عضو مجلس النواب، خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ73، بأنه تاريخي وقوي وتميز بالصراحة والوضوح ووضع النقاط فوق الحروف أمام العالم.





وقال "والي" في تصريحات صحفية، إن الخطاب "بيّن كيفية مواجهة الأزمات والمشكلات التى تواجه عدد من الدول خاصة بمنطقة الشرق الأوسط، وأيضًا مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود التي باتت تمثل خطرا كبيرا على الأمن والسلم الدوليين، والتي تتطلب بناء إستراتيجية دولية لمكافحته والتعامل مع مموليه وداعميه"، مُضيفا أن خطاب الرئيس لاقى اهتمام كبير من وسائل الإعلام العربية والدولية، وعلى المجتمع الدولى الآن تنفيذ رؤية مصر الواضحة والصريحة والحاسمة خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في سوريا وليبيا واليمن.



