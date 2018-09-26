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"التعليم": دعم مشروع الرعاية الصحية لجميع العاملين بالوزارة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 01:33 م
التعليم: دعم مشروع الرعاية الصحية لجميع العاملين بالوزارة
الدكتور محمد عمر - نائب وزير التربية والتعليم
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ريم محمود
 
صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين تقدم بمذكرة للعرض على الأستاذ الدكتور/ طارق شوقي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني - والذى وافق على دعم مشروع الرعاية الصحية للعاملين بالوزارة الغير مشتركين في برنامج الرعاية الصحية.

وذلك في إطار اهتمام وتقديرالوزارة بتوفير رعاية صحية لائقة لكل أعضاء المنظومة التعليمية، على أن يتولى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية تقديم الدعم المالي لتمويل المشروع وتقديم خدمات الرعاية المتكاملة لكافة العاملين بالوزارة من معلمين وإداريين .
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