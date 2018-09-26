"التعليم": دعم مشروع الرعاية الصحية لجميع العاملين بالوزارة

صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين تقدم بمذكرة للعرض على الأستاذ الدكتور/ طارق شوقي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني - والذى وافق على دعم مشروع الرعاية الصحية للعاملين بالوزارة الغير مشتركين في برنامج الرعاية الصحية.



