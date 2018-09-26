"إسكان البرلمان": الاهتمام الدولي برؤية مصر يؤكد نجاح السيسي وقوة زعامته

أكد النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الاهتمام الكبير الذي أبدته مختلف وسائل الإعلام العالمية والاقليمية لخطاب الرئيس السيسي في الأمم المتحدة والتي توضح أنه كان خطابا سياسيًا قويا لفت انتباه العالم وكشف عن مواقف مصر ورؤاها تجاه مختلف الأزمات.





وأشار "محمود" في بيان له اليوم، إلى إبراز وسائل الإعلام الدولية المرئية والمقروءة والمسموعة كلمة الرئيس، وتأكيده حول ضرورة الحل السياسى فى سوريا واليمن، لافتا إلى قوله "أنه لا مخرج من الأزمة فى سوريا وفى اليمن إلا باستعادة الدولة الوطنية"، وأنه لا مجال لحلول جزئية فى سوريا أو ليبيا أو اليمن، ولا مجال للحديث عن تفعيل النظام الدولى إذا كانت الدولة الوطنية القائمة على مبادئ المساواة مهددة بالتفكك، قد شد انتباه العالم وأبرز خطر الارهاب والتطرف الذي يهدد استقرار الأمم.



