ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نيابة النزهة تأمر بحبس 3 أشخاص 4 أيام لاتجارهم بالمواد المخدرة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 01:29 م
نيابة النزهة تأمر بحبس 3 أشخاص 4 أيام لاتجارهم بالمواد المخدرة
ارشيفيه
طباعة
داليا عادل
 

أمرت نيابة النزهة الجزئية بحبس 3 أشخاص 4 ايام لاتجارهم بالمواد المخدرة والعثور بحوزتهم على 4 كيلو فودو.

 

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات تفيد بتردد مجموعة من الأشخاص على دائرة قسم شرطة النزهة للاتجار بالمواد المخدرة مستقلين سيارة أجرة بيضاء اللون وأنهم على موعد مع أحد عملائهم لتسليمه كمية من مخدر الفودو أمام محل بطريق جسر السويس بدائرة القسم.

 

وبتكثيف التحريات تم ضبطهم المتهم الأول ا.م، 45 سنة، سائق، والثاني م زص، 23 سنه عاطل، والثالث و.س، 22 سنة، عاطل، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الفودو وزنت 4 كيلو ومبلغ مالي 1250 جنيه، 3 هاتف محمول.

 

وبمواجهتهم أمام النيابة اعترف بالواقعة بقصد الاتجار وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

المزيد عن: نيابة النزهة الجزئية محكمة الفجر اخبار الحوادث
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
-
x
20:45
-
برينتفورد
ليفربول
-
x
20:45
-
تشيلسي
توتنهام هوتسبير
-
x
21:00
-
واتفورد
الدوري الاسباني
ليجانيس
-
x
20:00
-
برشلونة
إشبيلية
-
x
22:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
21:00
-
بولونيا
روما
-
x
21:00
-
فروسينوني
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ستاد ريمس
الدوري السعودي للمحترفين
الاتحاد
-
x
17:55
-
الوحدة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/26/2018 2:00:01 PM