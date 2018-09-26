نيابة النزهة تأمر بحبس 3 أشخاص 4 أيام لاتجارهم بالمواد المخدرة

أمرت نيابة النزهة الجزئية بحبس 3 أشخاص 4 ايام لاتجارهم بالمواد المخدرة والعثور بحوزتهم على 4 كيلو فودو.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات تفيد بتردد مجموعة من الأشخاص على دائرة قسم شرطة النزهة للاتجار بالمواد المخدرة مستقلين سيارة أجرة بيضاء اللون وأنهم على موعد مع أحد عملائهم لتسليمه كمية من مخدر الفودو أمام محل بطريق جسر السويس بدائرة القسم.

وبتكثيف التحريات تم ضبطهم المتهم الأول ا.م، 45 سنة، سائق، والثاني م زص، 23 سنه عاطل، والثالث و.س، 22 سنة، عاطل، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الفودو وزنت 4 كيلو ومبلغ مالي 1250 جنيه، 3 هاتف محمول.

وبمواجهتهم أمام النيابة اعترف بالواقعة بقصد الاتجار وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.