هذا ما صرح به مهندس معهد الرصد الجوي.. "هنيئا لأهالي ضحايا فيضانات نابل" (فيديو)‬





أثار التصريح الإذاعي لعبد الرزاق الرحال أحد مهندسي المعهد الوطني للرصد الجوي، جدلا واسعا لدى رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث "هنأ" أهالي ضحايا فيضانات نابل الذين لقوا حتفهم.





و قد قال الرحال "نعتبر هؤلاء الضحايا من الشهداء"، "أقدم التعزية للأهالي و أقول لهم هنيئا لكم"، و أضاف الرحال "تمنيت لو كنت مكانهم"، مشيرا في الآن ذاته إلى أن الشقيقتان المتوفيتان ستكونان في الجنة و مكانهما ليس على الأرض، كما ورد على لسانه.









و في ذات الصدد، أعلنت وزارة النقل منذ قليل في بيان رسمي لها، عن قرارها لإيقاف المهندس عبد الرزاق الرحال، إثر التصريحات التي أدلى بها على موجات إذاعة 'ماد'، مؤكدة بأن "هذه التصريحات لا علاقة لها بالنشرة الجوية وتمس من مشاعر عائلات ضحايا الفيضانات والتونسيين بصفة عامة في هذا الظرف الحساس الذي تمر به جهة الوطن القبلي".