ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

هذا ما صرح به مهندس معهد الرصد الجوي.. "هنيئا لأهالي ضحايا فيضانات نابل" (فيديو)‬

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 01:28 م
هذا ما صرح به مهندس معهد الرصد الجوي.. هنيئا لأهالي ضحايا فيضانات نابل (فيديو)‬
طباعة
مروى الجلاصي
 


أثار التصريح الإذاعي لعبد الرزاق الرحال أحد مهندسي المعهد الوطني للرصد الجوي، جدلا واسعا لدى رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث "هنأ" أهالي ضحايا فيضانات نابل الذين لقوا حتفهم.


و قد قال الرحال "نعتبر هؤلاء الضحايا من الشهداء"، "أقدم التعزية للأهالي و أقول لهم هنيئا لكم"، و أضاف الرحال "تمنيت لو كنت مكانهم"، مشيرا في الآن ذاته إلى أن الشقيقتان المتوفيتان ستكونان في الجنة و مكانهما ليس على الأرض، كما ورد على لسانه.



و في ذات الصدد، أعلنت وزارة النقل منذ قليل في بيان رسمي لها، عن قرارها لإيقاف المهندس عبد الرزاق الرحال، إثر التصريحات التي أدلى بها على موجات إذاعة 'ماد'، مؤكدة بأن "هذه التصريحات لا علاقة لها بالنشرة الجوية وتمس من مشاعر عائلات ضحايا الفيضانات والتونسيين بصفة عامة في هذا الظرف الحساس الذي تمر به جهة الوطن القبلي".

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
-
x
20:45
-
برينتفورد
ليفربول
-
x
20:45
-
تشيلسي
توتنهام هوتسبير
-
x
21:00
-
واتفورد
الدوري الاسباني
ليجانيس
-
x
20:00
-
برشلونة
إشبيلية
-
x
22:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
21:00
-
بولونيا
روما
-
x
21:00
-
فروسينوني
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ستاد ريمس
الدوري السعودي للمحترفين
الاتحاد
-
x
17:55
-
الوحدة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/26/2018 2:10:07 PM