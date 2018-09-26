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سقوط عاطل بحوزته 9 كيلو من مخدر الفودو بباب الشعرية

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 01:26 م
سقوط عاطل بحوزته 9 كيلو من مخدر الفودو بباب الشعرية
المتهم
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هبه عبد الحفيظ
 

سقط في قبضة ضباط مباحث المخدرات بالقاهرة عاطل وبحوزتة 9 كيلو من مخدر الفودو بباب الشعرية.


وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات مفادها أن  محمد ر، 30 سنة، عاطل، يزاول نشاطاً غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة قسم شرطة باب الشعرية مكانا لتجارته الغير مشروعة، بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه، وعثر بحوزته على كمية من نبات الفودو المخدر وزنت 9.260 كيلو جرام، مبلغ مالي 200 جنيه.

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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