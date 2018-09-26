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اعتمدي العبايات التركية على طريقة الفاشينيستات (صور)

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:38 ص
اعتمدي العبايات التركية على طريقة الفاشينيستات (صور)
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العبايات التركية لاقت رواجا كبيرا في الأونة الأخيرة ولفتت نظر مدونات الموضة على انستجرام، وكانت إطلالتهن غاية في الروعة والجمال، وإا كنتش تفضلين هذا النوع من العبايات اتبعي طريقة الفاشينيستات.

لقد اعتمدت المدونة Gonul Kolat susam غونول كولات العباية الفستان باللون الأرجواني من الحرير والشيفون الناعم، تلائم مناسبات النهار كحفلات الزفاف البسيطة، للصبايا النحيفات، مع كلتش باللون الفضي.

أما في باقي المناسبات اليومية العادية، فيمكنك اختيار العباية السوداء من الفاشينيستا إيبرو سيفير Ebru Sever، مع حقيبة الكتف الكروس، وحجاب مثلثي من الستان باللفة التركية الشهيرة.

ولكن، إذا أحببت إطلالة كلاسيكية، لأوقات النهار يمكنك أن تستوحي اللوك الذي اختارته المدونة سهيدة تورك غول Suheda Turkgoul، بالعباية باللون الأخضر الفاتح، مع كعب عال سميك باللون البيج، وحجاب ملون، وحقيبة ميني فاتحة اللون.

للذهاب إلى الجامعة تحتاجين لإطلالة شبابية ومرحة، كالتي اختارتها Zeynep Kardeniz زينب كاردينز، بـ العباية الكحلية المنقطة بالأبيض، مع بنطلون أبيض، وحذاء أرضي، وبلوزة من نفس اللون، وطرحة نيود باللفة العربية البسيطة.

تصاميم العبايات التركية تأتي عادة بقصات ضيقة قليلًا، تختلف عن التي نعتمدها في العالم العربي، لتناسب أشكال أجسام الصبايا التركيات، اللواتي يتمتعن بطول وجسد ممشوق، كالعباية من الفاشينيستا Sena seveer سينا سيفير، مع حزام الخصر، علمًا أن الكعب العالي قد يجعلها تناسب كل الأوقات.
اعتمدي العبايات التركية على طريقة الفاشينيستات (صور)
اعتمدي العبايات التركية على طريقة الفاشينيستات (صور)
اعتمدي العبايات التركية على طريقة الفاشينيستات (صور)
اعتمدي العبايات التركية على طريقة الفاشينيستات (صور)
اعتمدي العبايات التركية على طريقة الفاشينيستات (صور)
اعتمدي العبايات التركية على طريقة الفاشينيستات (صور)
اعتمدي العبايات التركية على طريقة الفاشينيستات (صور)
اعتمدي العبايات التركية على طريقة الفاشينيستات (صور)
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