المركز الثقافي الإيطالي ينظم حفلا فنيا بالتعاون مع IICI لموسيقى البحر المتوسط

تحت رعاية المركز الثقافة الإيطالي وبالتعاون مع IICI للاستشارات، تستضيف دار الأوبرا المصرية مساء السبت المقبل 29 سبتمبر الجارى، المطربة الإيطالية أدريانا بروني، وهى ابنة رائد الأغنية النابولية سيرجيو برون، بمصاحبة عازف الجيتار المصري علي خطاب ومشاركة المطربة الإيطالية الينورا لانوتا المقيمة في القاهرة



تعد هذه الحفلة الفنية بمثابة تبادل فني عميق للوصول إلى إحياء التراث الموسيقى العظيم الذي كان يجمع دول حوض البحر المتوسط، من خلال جو من التراث الموسيقي تجتمع فيه الدراما وشغف وحب الحياة والبهجة في الوصول إلى قمة الإبداع باستخدام الوتريات العربية والاوروبية كالعود العربي والجيتار الماليزي والكمان لتبحر بِنَا فى رحلة بين شمال وجنوب البحر المتوسط.



يذكر أن أدريانا بروني هي ابنة زعيم الأغنية النابولية سيرجيو بروني، تأثرت بشخصية والدها وحبه للفن فاتجهت للمجال الفنى كمغنية وممثلة، ومنذ فترة المراهقة وهي ناجحة في بناء رحلة فنية شخصية تحظى باحترام كبير، من المسرح إلى السينما، إلى دراسة الموسيقى في نابولي، كما كان والدها سفير الأغنية النابولية في العالم، زار مصر وغنى في دار الأوبرا مع المغني وكاتب الأغاني بلانديز، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور المصري.



ويشار إلى أن علي خطاب الذى سيصاحب أدريانا بروني بجيتارة وألحانه المميزة هو مؤلف وعازف جيتار مصري يجمع بين عناصر عوالمين موسيقيتين وتقاليد: العربية الشرقية والغجر الأندلسية والفلامنكو.



منذ بداية حياته المهنية، يقضي وقتًا طويلا في الأندلس، حيث يلتقي ويلعب مع عازفي موسيقى الفلامنكو، والمغنين، وعازفي الجيتار، والراقصين الذين يقدمونه إلى الكون الحقيقي للفلامنكو.