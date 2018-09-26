صفقات الأهلي الجديدة تطلب الرحيل

طلب ثلاثي النادي الأهلي الجديد السماح بالرحيل في فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل.









ونقل الثلاثي أحمد علاء الوافد الجديد من فريق الداخلية ومحمود الجزار ومحمد شريف مهاجم وادي دجلة السابق لمحمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي رغبتهم في الرحيل عن الفريق في الميركاتو الشتوي.









وجاءت هذه الخطوة بسبب غياب الثلاثي عن المشاركة مع الأهلي في المباريات منذ التعاقد معهم بالإضافة إلى خروجهم من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأحمر.









وقدم يوسف تقريره الفني إلى لجنة الكرة برغبة أكثر من لاعب بالرحيل عن الأهلي على رأسهم أحمد علاء والجزار ومحمد شريف.



