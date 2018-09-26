أحمد مكي ضيف أحمد يونس في "كلام معلمين".. غدا

يحل النجم أحمد مكي، ضيفا في برنامج كلام معلمين الذي يقدمه الإعلامي أحمد يونس على الراديو ٩٠٩٠، غدا الخميس.





ويتناول اللقاء حديث "مكي" عن أحدث أغانيه "أغلى من الياقوت" التي طرحها منذ أيام وحققت ملايين المشاهدات على اليوتيوب.





كما يتطرق الحوار لمشوار "مكي" الفني منذ بدايته حتى الآن، وحديث حول ما يُجهز أحمد مكي لتقديمه خلال الفترة المقبلة.





برنامج "كلام معلمين" يقدمه أحمد يونس، ويذاع منتصف الليل من الأربعاء إلى السبت على الراديو "٩٠٩٠".