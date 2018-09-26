أسهل طريقة لتطبيق المكياج "السموكي" كالسعوديات

تودين التعرف على سر أناقة السعوديات وطريقة تطبيق المكياج السموكي بكل سهولة، إليكِ 6 نصائح اطلعي عليهم عند تطبيق المكياج السموكي:-





1- طبقي ظلال العيون على كامل جفن العين العلوي باللون الذي يليق بك.

2- بعدها، ضعي طبقة ناعمة من ظلال العيون باللون الأسود وادمجي اللونين مع بعضهما.

3- من ثم، حددي داخل الجفن العلوي والسفلي بواسطة الكحل الأسود.

4- استخدمي الفرساة لتظللي الجفن السفلي بالأسود.

5- وإذا كنت ترغبين في إظهار عينيك أكثر وسعاً ، طبقي ظلال العيون باللون الأبيض تحت الحاجبين.