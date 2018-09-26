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أسهل طريقة لتطبيق المكياج "السموكي" كالسعوديات

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:31 ص
أسهل طريقة لتطبيق المكياج السموكي كالسعوديات
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تودين التعرف على سر أناقة السعوديات وطريقة تطبيق المكياج السموكي بكل سهولة، إليكِ 6 نصائح اطلعي عليهم عند تطبيق المكياج السموكي:-

1- طبقي ظلال العيون على كامل جفن العين العلوي باللون الذي يليق بك.
2- بعدها، ضعي طبقة ناعمة من ظلال العيون باللون الأسود وادمجي اللونين مع بعضهما.
3- من ثم، حددي داخل الجفن العلوي والسفلي بواسطة الكحل الأسود.
4- استخدمي الفرساة لتظللي الجفن السفلي بالأسود.
5- وإذا كنت ترغبين في إظهار عينيك أكثر وسعاً ، طبقي ظلال العيون باللون الأبيض تحت الحاجبين.
6- وأخيراً ضعي طبقات عدة من الماسكارا، أو استخدمي الرموش الاصطناعية لرموش أكثر طولاً وكثافة.
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