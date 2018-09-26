صحيفة إسبانية تكشيف مصير بيراميدز

ألقت صحيفة ESPN الإسبانية الضوء على موقف نادي بيراميدز في ظل نية مالك النادي تركي آل الشيخ رئيس الهيئة الرياضة السعودية الانسحاب من الاستثمار في مصر.

وسلطت الصحيفة الضوء على التغريدة التي نشرها آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والتي جاء فيها: "أفكر جديًا في الانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر.. هجوم غريب من كل جهة وكل يوم حكاية.. ليه الصداع!".

وأشارت الصحيفة إلى الاتجاه يسير في انتقال اللاعبين الأجانب ببيراميدز إلى الدوري السعودي، وإن كان البرازيلي كينو سينتقل إلى نادي بالميراس البرازيلي.



