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داوود عبد السيد يفجر مفاجأة عن موسيقى فيلم "الكيت كات"

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:29 ص
داوود عبد السيد يفجر مفاجأة عن موسيقى فيلم الكيت كات
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أحمد رمضان متولي - تصوير: عبدالحافظحمدي
 

قال المخرج داوود عبدالسيد، ان فيلمه "الكيت كات" يعد من انجح افلامه السينمائية وان الموسيقى التصويرية ساهمت بشكل كبير في انجاح الفيلم الى جانب بطل الفيلم محمود عبدالعزيز.


وكشف "داوود" لأول مرة سرا عن الفيلم خلال ندوته القائمة حاليا بمهرجان الجونة السينمائي في دورنه الثانية انه كان خائفا من العمل مع الموسيقار راجح داوود المصمم الموسيقي للفيلم وانه هو من قرر ان يكون خلفية الفيلم الذي يتحدث عن كفيف البصر الذي يرى بالبصيرة ان يكون العود هو البطل في الموسيقى التصويرية.


وطالب داوود عبدالسيد خلال الندوة الدولة بالتدخل لحل ازمة السينما المصرية، وان هناك محاولات لحل هذه الازمة ولكن الدولة تتجاهل ذلك.


يذكر أن الندوة يحضرها عدد من النجوم والنقاد منهم بشرى والامر حبيب ونجلاء بدر واحمد داوود، ويديرها المخرج أمير رمسيس.

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