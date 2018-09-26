ثلاث سنوات لمتهم في سرقة اعمدة بامبابة

انعقدت الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد عزت أبو الفضل، وطلبة فوزي شلبي وأمين السري محمد السيد ووائل السيد.





تتهم النيابة العامة نادر حسين فريد، يبلغ من العمر 17 عام، "ميكانيكي"، وتامر حسين فريد، يبلغ من العمر 35 عامً، وأخر مجهولًاـ، بسرقة منقولات ثلاثة أعمدة حديدية، وكان ذلك بطريق الإكراه على الحارس المجني عليه مجدي سيد عبد الحميد.





واستولوا على المسروقات وحملوها على دراجة نارية وأبصرهم المجني عليه، حتى تمكن من ضبطهما بمساعدة المارة، فقاومه الأول واعتدى عليه ضربًا بسلاح أبيض محدثًا إصابته.





وأحيل المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة استنئاف القاهرة لمعاقبتهما.





وكشفت التحريات بأن الخفير "مجدي سيد"، يبلغ من العمر 48 عامًا، خفير مخزن بحي شمال الجيزة، بأن حال عودته لمحل عمله كحارس لمخزن مهمات مملوكة لحي شمال الجيزة، أبلغ من بعض الأهالي بقيام المتهم الثاني بسرقة أعمدة حديدية من المخزن محل حراسته وحملوها على دراجة نارية، وتمكن من ضبطه بمساعدتهم قبل هروبه، وحال ذلك أشهر المتهم الثاني السلاح الأبيض في وجهه وهدده واعتدى عليه ضربًا محدثًا إصابته وتمكن من الهرب.



قضت محكمة جنايات الجيزة الدائرة الرابعة، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة في القضية رقم 5990 لعام 2018 جنايات إمبابة، المقيدة برقم 1324 لعام 2018 كلي شمال الجيزة بالحبس ثلاث سنوات للمتهم الأول والمؤبد غيابي للمتهم الثاني في سرقة أعمدة.