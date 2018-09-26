ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

طرح الإعلان الأخير لفيلم "Fantastic Beasts 2"

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:17 ص
طرح الإعلان الأخير لفيلم Fantastic Beasts 2
طباعة
الفجر الفنى
 

طرحت شركة Warner Bros الإعلان الدعائي الأخير للجزء الثاني من سلسلة السحر والشعوذة Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald، إستعدادًا لطرحه تجاريًا يوم 16 نوفمبر المقبل.

الفيلم من بطولة النجم الحائز على جائزة الأوسكار، إيدي ريدماين، ويشاركه فيه نخبة من نجوم السينما العالمية، ومنهم جود لو وجوني ديب.

الجدير ذكره أن الفيلم ينتمي إلى سلسلة جديدة كتبتها الروائية العالمية جي كي رولينج، وذلك بعد إنتهاء سلسلة Harry Potter في عام 2011 وتدور أحداثه قبل سلسلة "هاري بوتر".

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك لبرنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب على MBC مصر؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
-
x
20:45
-
برينتفورد
ليفربول
-
x
20:45
-
تشيلسي
توتنهام هوتسبير
-
x
21:00
-
واتفورد
الدوري الاسباني
ليجانيس
-
x
20:00
-
برشلونة
إشبيلية
-
x
22:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
21:00
-
بولونيا
روما
-
x
21:00
-
فروسينوني
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ستاد ريمس
الدوري السعودي للمحترفين
الاتحاد
-
x
17:55
-
الوحدة
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/26/2018 11:50:02 AM