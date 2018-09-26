طرح الإعلان الأخير لفيلم "Fantastic Beasts 2"

طرحت شركة Warner Bros الإعلان الدعائي الأخير للجزء الثاني من سلسلة السحر والشعوذة Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald، إستعدادًا لطرحه تجاريًا يوم 16 نوفمبر المقبل.

الفيلم من بطولة النجم الحائز على جائزة الأوسكار، إيدي ريدماين، ويشاركه فيه نخبة من نجوم السينما العالمية، ومنهم جود لو وجوني ديب.

الجدير ذكره أن الفيلم ينتمي إلى سلسلة جديدة كتبتها الروائية العالمية جي كي رولينج، وذلك بعد إنتهاء سلسلة Harry Potter في عام 2011 وتدور أحداثه قبل سلسلة "هاري بوتر".