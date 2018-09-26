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إزالة 92 موقف عشوائي في حملات مرورية بالجيزة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:23 ص
إزالة 92 موقف عشوائي في حملات مرورية بالجيزة
ارشيفيه
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إيمان عبد العاطي
 
شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.


وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 2144 مخالفة انتظار خاطئ، 35 بدون قيادة،21 بدون تسيير، 44 سحب دراجة بخارية،2101 متنوع، 2369 نـمــوذج 125، 92 مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، 102 تجاوز السرعة المقررة "الرادار"، كما تم ضبط مخالفات حملة مطالع ومنازل الكباري، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، سحب سيارات ودراجات نارية مخالفة، وغيرها من المخالفات المرورية.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.
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