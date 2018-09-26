البنك المركزى الأوروبى: الصين ستكسب الحرب التجارية مع أمريكا

ذكرت دراسة للبنك المركزي الأوروبي نشرت اليوم الأربعاء، أنّ الولايات المتحدة لديها المزيد لتخسره إذا بدأت حرباً تجارية مع دول أخرى، في حين أن الصين ستكون في وضع أفضل بعد الانتقام.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحروب التجارية كانت جيدة وسهلة الانتصار في مارس، عندما بدأ نزاعاً مع الصين أدى إلى فرض إدارته رسوماً جمركية على الصلب والألمنيوم والمنتجات الصينية الأخرى.

وتحاكي الدراسة التي أجراها البنك المركزي الأوروبي ضريبة أمريكية بنسبة 10% على جميع الواردات والرد المكافيء من دول أخرى، وتقترح أن تتحمل الولايات المتحدة وطأة انخفاض التجارة والأضرار التي لحقت بثقة المستهلك والمستثمرين.

وقال البنك المركزي الأوروبي في الدراسة، إنّ نتائج التقدير تشير إلى أنّ صافي الصادرات للولايات المتحدة سيتدهور بشكل كبير، كما سينخفض الاستثمار لدى الشركات الأمريكية ويقل التوظيف، مما يرفع من التأثير السلبي".

ويقدّر البنك المركزي الأوروبي، أن النمو في الولايات المتحدة سينخفض ​​بأكثر من نقطتين مئويتين، فى الوقت الذى يتوقع صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.9% هذا العام و 2.7% في العام المقبل.

وعلى النقيض من ذلك، ستكسب الصين المزيد من الصادرات إلى بلدان ثالثة، حيث تخضع المنتجات الأمريكية للتعريفات، رغم أن هذا المكسب الطفيف سيكون مؤقتًا وسيقابله جزئيًا تأثير سلبي على الثقة.

وفي الوقت نفسه، قد تتراجع التجارة العالمية بنسبة تصل إلى 3% فيما يتعلق بسيناريو النزاع التجارى.