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عاجل.. الصحة تحذر: "هذا الدواء فيه سم قاتل"

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:18 ص
عاجل.. الصحة تحذر: هذا الدواء فيه سم قاتل
عقاقير- صورة أرشيفية
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حذرت وزارة الصحة والسكان، من دواء مضاد حيوي، "سيرفيفلوكس 500""، متداول بكافة الصيدليات، في شتي أنحاء الجمهورية، لعلاج عدوى الأنف والأذن والحنجرة، والوقاية منهما، وكذا التهاب الأذن الوسطي والجيوب الأنفية، وأمراض الجهاز التنفسي.

وأشارت وزارة الصحة، في بيانها، إلى أن الدواء المتداول مغشوش، ويحتوى على مواد كيميائية ضارة، وغير تابعة للشركة المنتجة، حيث يمكن التفريق بين العبوة الأصلية والمغشوشة، بأن العلبة الأصلية محفور عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية، وكذلك السعر، بخلاف العبوات المغشوشة مطبوع عليها السعر والإنتاج والانتهاء دون حفر.

وناشدت "الصحة"، كافة الصيدليات، بضرورة تسلم العبوات المغشوشة، بمحضر رسمي، وعدم بيعها، حرصا على سلامة المواطنين.

المزيد عن: وزارة الصحة علاج الجيوب الأنفية علاج الجهاز التنفسي دواء قاتل الصيدليات أدوية مغشوشة
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