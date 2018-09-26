"بالم هيلز" توافق على عرض تمويلي بقيمة 485 مليون جنيه

وافق مجلس إدارة بالم هيلز للتعمير، على العرض التمويلي المقدر من البنك العربي الافريقي وبنك مصر لتمويل مشروع بالم باركس بنحو 485 مليون جنيه.





وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الأربعاء، أن المجلس وافق على كافة شروط التمويل ومستندات الضمان وتوقيعها وكافة المستندات الأخرى المتعلةة بالتمويل.





وفي أغسطس الماضي، أكدت بالم هيلز للتعمير على عدم تفاوضها في الوقت الحالي للحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة من البنك الأهلي المصري، وفقاً لبيان لبورصة مصر رداً على المنشور بالصحف.





وكان مجلس إدارة الشركة وافق ، على زيادة رأس المال المرخص به من 6 إلى 10 مليارت جنيه، وزيادة رأس المال المصدر من 4.6 مليار جنيه إلى 6.15 مليار جنيه بزيادة 1.53 مليار جنيه.





وجدير بالذكر أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 439.9 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو 2018، مقابل أرباح بلغت 349.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.





ونوهت الشركة بأنها تستهدف خلال 2018، تحقيق مبيعات جديدة، بقيمة 12 مليار جنيه، وصافي ربح بقيمة 800 مليون جنيه، إلى جانب إيرادات قدرها 6.8 مليار جنيه.





ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، يوم 6 أغسطس الماضي، على نشر تقرير إفصاح شركة بالم هيلز؛ بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر للشركة.





وفي سبتمبر الجاري، أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة زيادة رأس المال المصدر بنحو 1.5 مليار جنيه عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب.



