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ميركل ترفض حضور مأدبة عشاء مع أردوغان

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 09:23 ص
ميركل ترفض حضور مأدبة عشاء مع أردوغان
أردوغان وميركل
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وكالات
 

انضمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى قائمة الرافضين لحضور مأدبة عشاء ينظمها الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، على شرف نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته إلى برلين أواخر الشهر الجاري.

 

ويأتي ذلك بعد انتقادات واسعة لحكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من السياسيين في الحزب اليساري، وحزب البديل من أجل ألمانيا، والحزب الديمقراطي الحر، على إثر هذه الزيارة، وفقاً لما ذكرته صحيفة "زمان" التركية أمس الثلاثاء.

 

وكان المتحدث الرسمي باسم المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الألماني الحر بيغان دغير ساراي، ونائبة الحزب اليساري سفيم داغدلان، و4 من حزب البديل من أجل ألمانيا أعلنوا عدم مشاركتهم في مأدبة الطعام الرسمية التي سيتم تنظيمها لأردوغان في ألمانيا.

 

هذا وشهدت عدد من المدن الألمانية الأيام الماضية خروج تظاهرات معارضة للزيارة التي من المقرر أن يجريها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الألمانية برلين يوم الجمعة المقبل.

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