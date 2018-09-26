المئات يحتشدون فى هانوى للمشاركة فى عزاء رئيس فيتنام

احتشد مئات الأشخاص في فيتنام اليوم الأربعاء للمشاركة فى عزاء الرئيس تران داي كوانج الذي توفي يوم الجمعة الماضى فى مستشفى عسكري بالعاصمة هانوى عن عمر يناهز 61 عاما بعد صراع مع المرض.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن طوابير طويلة من أفراد الأسرة ومسؤولون بمن فيهم رئيس الوزراء نجوين شوان فوك وعدد من رجال الشرطة والجيش قد تدفقوا على دار الجنازة الوطنية وسط هانوى لتقديم واجب العزاء.

بدوره، قال نائب رئيس الوزراء ترونج هوا بينه فى مراسم الصلاة التى بثها التلفزيون على الهواء مباشرة لقد كرس الرئيس الراحل تران داى كوانج حياته كلها وقدم مساهمات عديدة لخدمة البلاد والثورة ووفاته تعد خسارة كبيرة للحزب الشيوعى الحاكم والدولة والشعب.

ومن المقرر أن يتم دفن الرئيس الراحل فى قريته فى مقاطعة "نينه بينه" الشمالى غدا الخميس.

وكان تران داى كوانج قد استقبل العام الماضى نظيره الأمريكى دونالد ترامب فى أول زيارة له لفيتنام حيث عُقدت قمة زعماء دول المحيط الهادئ.

يذكر أن الرئيس الفيتنامى الراحل ولد فى مقاطعة "نينه بينه" فى شمال فيتنام وتخرج من كلية الشرطة وتدرج فى مناصب عدة فى وزارة الأمن العام قبل أن يصبح وزيرا لها فى عام 2011 ثم انتخب رئيسا للبلاد فى أبريل عام 2016 .. ومن المرجح أن تقوم الجمعية الوطنية الفيتنامية بعقد اجتماع الشهر المقبل لانتخاب رئيس جديد للبلاد.