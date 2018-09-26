سيلفستر ستالون يعلن موعد انطلاق مغامرات رامبو

بعد إعلان خبر عودة الفنان الأمريكي الكبير سيلفستر ستالون، لتقديم جزء خامس من سلسلة أفلام Rambo التي حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضها في عام 1982، كشف الأخير عن موعد انطلاق المغامرة الجديدة.

وكتب سيلفستر ستالون بتعليقه على صورة من المواسم السابقة للسلسلة نشرها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي: "3 أيام وتبدأ المغامرة … رامبو 5 يعود للحياة".

وحقق فيلم Rambo بجزئه الأوّل إيرادات كبيرة وصلت إلى 727.8 مليون دولار، فامتد نجاحه لأجزاء السلسلة بأكملها، والتي عرض الجزء الرابع منها في عام 2008، وهو ما دفع بصنّاعه لإنتاج جزء جديد.