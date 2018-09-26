ليفربول يتحدى تشيلسي.. ومحمد صلاح مهدد بالغياب

يستضيف نادي ليفربول نظيره تشيلسي في الساعة التاسعة إلا ربع مساء اليوم في قمة مباريات الدور الثالث فى بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.

وتعد مباراة اليوم مواجهة فنية خاصة بين يورجن كلوب المدير الفني لليفربول وماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي.

ويسعى نادىي ليفربول لتحقيق الفوز الثامن على التوالى فى جميع المسابقات منذ بداية الموسم.

ويواجه محمد صلاح نجم ليفربول خطر الاستبعاد من مباراة تشيلسي لرغبة يورجن كلوب في إراحته قبل مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي.

وحصل محمد صلاح على جائزة "بوشكاش" صاحب أجمل هدف لعام 2018 من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قبل لقاء ليفربول وتشيلسي.

بينما يخطط تشيلسي لتحقيق الفوز على ليفربول بعد أن فاز في أول 5 مباريات بالدوري الإنجليزي تحت قيادة ماوريسيو ساري.