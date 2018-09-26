ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ليفربول يتحدى تشيلسي.. ومحمد صلاح مهدد بالغياب

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 08:59 ص
ليفربول يتحدى تشيلسي.. ومحمد صلاح مهدد بالغياب
محمد صلاح
طباعة
الفجر الرياضي
 

يستضيف نادي ليفربول نظيره تشيلسي في الساعة التاسعة إلا ربع مساء اليوم في قمة مباريات الدور الثالث فى بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.

 

 وتعد مباراة اليوم مواجهة فنية خاصة بين يورجن كلوب المدير الفني لليفربول وماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي.

 

 

ويسعى نادىي ليفربول لتحقيق الفوز الثامن على التوالى فى جميع المسابقات منذ بداية الموسم.

 

 

ويواجه محمد صلاح نجم ليفربول خطر الاستبعاد من مباراة تشيلسي لرغبة يورجن كلوب في إراحته قبل مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي.

 

 

وحصل محمد صلاح على جائزة "بوشكاش" صاحب أجمل هدف لعام 2018 من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قبل لقاء ليفربول وتشيلسي.

 

 

بينما يخطط تشيلسي لتحقيق الفوز على ليفربول بعد أن فاز في أول 5 مباريات بالدوري الإنجليزي تحت قيادة ماوريسيو ساري.

 

 

 

 

 

المزيد عن: يورجن كلوب محمد صلاح ليفربول كأس الرابطة الانجليزية الدوري الانجليزي اخبار الرياضة اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب أفضل لاعب في العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
-
x
20:45
-
برينتفورد
ليفربول
-
x
20:45
-
تشيلسي
توتنهام هوتسبير
-
x
21:00
-
واتفورد
الدوري الاسباني
ليجانيس
-
x
20:00
-
برشلونة
إشبيلية
-
x
22:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
21:00
-
بولونيا
روما
-
x
21:00
-
فروسينوني
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ستاد ريمس
الدوري السعودي للمحترفين
الاتحاد
-
x
17:55
-
الوحدة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/26/2018 9:20:02 AM