جوجل ترفع الحظر عن بعض إعلانات العملات الرقمية في بعض الدول

لقد قامت كل من فيسبوك وجوجل بحظر الإعلانات الخاصة بالعملات الرقمية في مارس الماضي، وتبعتهم تويتر وسناب شات بعد مدة وجيزة، وقامت الشركات الأربع بهذه الخطوة ضمن سياسة محدثة للإعلانات في خضم الحفاظ على المستهلك وتجنباً لوقوعهم في عمليات احتيال.





وقد قامت جوجل بحظر هذه الإعلانات في يونيو الماضي لحماية المستهلك من أي ضرر محتمل مبررة ذلك على لسان مدير إدارة المنتجات في الشركة سكوت سبينسر، الذي قال حينها أنهم لا يملكون كرةً سحرية لمعرفة مستقبل هذه العملات المشفرة، ولكن رأت الشركة أنها تشكل ضرراً للمستهلك فتوجب عليهم التعامل معها بحذر شديد.





وعلى النقيض وبعد حوالي ستة أشهر من الحظر الشامل من قبل جوجل على هذه النوع من الإعلانات والمنصات الخاصة بتداولها، قررت الشركة اليوم السماح لعودة بعض تلك الإعلانات، لكن ضمن إجراءات منظمة في كل من الولايات المتحدة واليابان، وأتت هذه الخطوة بعد قيام فيسبوك بالتقليل من حدة الحظر المفروض على إعلانات ومنصات التداول للعملات الالكترونية في يونيو الماضي.





وستكون السياسة الجديدة الخاصة بالسماح بالترويج والإعلان لتداول العملات الرقمية قيد التنفيذ في أكتوبر القادم، بينما ستبقي كل من عروض العملات الأولية (ICOs) ومحافظ تخزين العملات المشفرة بالإضافة للنصائح التجارية الخاصة بعملية التدول تحت الحظر.



