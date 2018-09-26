ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"أرامكو" توقع اتفاقًا لتوريد النفط مع شركة صينية

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 09:06 ص
أرامكو توقع اتفاقًا لتوريد النفط مع شركة صينية
طباعة
رويترز
 
قال مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، إن أرامكو السعودية وقعت اتفاقا طويل الأجل مع تشه جيانغ رونغ شنغ لتوريد النفط الخام إلى مصفاة التكرير الجديدة التابعة للشركة الصينية في شرق الصين.

ولم تتوافر معلومات عن الحجم ولا الخامات المقرر توريدها. ولم يتسن حتى الآن الاتصال بأرامكو ورونغ شنغ للحصول على تعقيب.

كانت رونغ شنغ للتجارة الدولية، الذراع التجارية للمجموعة الصينية تشه جيانغ رونغ شنغ القابضة، قد اشترت بالفعل خاما عمانيا بالسوق الفورية قبيل بدء تشغيل المصفاة الجديدة.

وفي أغسطس آب، حصلت تشه جيانغ للبتروكيماويات، المملوكة بنسبة 51 بالمئة لعملاق المنسوجات مجموعة رونغ شنغ القابضة، على حصة لاستيراد خمسة ملايين طن من النفط الخام هذا العام. وتعتزم الشركة بدء تشغيل مشروع المصفاة ومجمع البتروكيماويات التابع لها، والبالغة طاقته التكريرية 400 ألف برميل يوميا، أواخر 2018.


المزيد عن: رونغ شنغ الصينية توريد نفط أسعار النفط أرامكوا السعودية أخبار الطاقة أخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
-
x
20:45
-
برينتفورد
ليفربول
-
x
20:45
-
تشيلسي
توتنهام هوتسبير
-
x
21:00
-
واتفورد
الدوري الاسباني
ليجانيس
-
x
20:00
-
برشلونة
إشبيلية
-
x
22:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
21:00
-
بولونيا
روما
-
x
21:00
-
فروسينوني
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ستاد ريمس
الدوري السعودي للمحترفين
الاتحاد
-
x
17:55
-
الوحدة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/26/2018 9:20:22 AM