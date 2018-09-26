"أرامكو" توقع اتفاقًا لتوريد النفط مع شركة صينية

قال مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، إن أرامكو السعودية وقعت اتفاقا طويل الأجل مع تشه جيانغ رونغ شنغ لتوريد النفط الخام إلى مصفاة التكرير الجديدة التابعة للشركة الصينية في شرق الصين.





ولم تتوافر معلومات عن الحجم ولا الخامات المقرر توريدها. ولم يتسن حتى الآن الاتصال بأرامكو ورونغ شنغ للحصول على تعقيب.





كانت رونغ شنغ للتجارة الدولية، الذراع التجارية للمجموعة الصينية تشه جيانغ رونغ شنغ القابضة، قد اشترت بالفعل خاما عمانيا بالسوق الفورية قبيل بدء تشغيل المصفاة الجديدة.





وفي أغسطس آب، حصلت تشه جيانغ للبتروكيماويات، المملوكة بنسبة 51 بالمئة لعملاق المنسوجات مجموعة رونغ شنغ القابضة، على حصة لاستيراد خمسة ملايين طن من النفط الخام هذا العام. وتعتزم الشركة بدء تشغيل مشروع المصفاة ومجمع البتروكيماويات التابع لها، والبالغة طاقته التكريرية 400 ألف برميل يوميا، أواخر 2018.







