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أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 26 ـ 9 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 09:07 ص
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 26 ـ 9 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية
صورة أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
شهدت أسعار الأسماك في أسواق، محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، استقرار في الأسعار حيث سجل سعر كيلو البلطي ما بين 25 إلى 30 جنيها، والبوري بين 45 إلى 60 جنيها، والماكريل 25 جنيها، والمرجان 40 جنيها، والفيليه 50 جنيهًا.

وبلغ سعر سمك المكرونة البلدي 40 جنيها، والكابوريا ما بين 40 إلى 55 جنيهًا، الجمبري ما بين 70 إلى 90 جنيها، والجمبري الجامبو 20 جنيه، وسمك السردين 30 جنيها، والسبيط 70 جنيهًا، والبربون ما بين 35 إلى 45 جنيهًا، وثعابين البحر 100جنيها، والمكرونة السويسي 70 جنيهًا.
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