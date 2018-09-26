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أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 26 ـ 9 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 09:03 ص
أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 26 ـ 9 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية
صورة أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
شهدت أسعار الفاكهة، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، ارتفاع في الأسعار، حيث وصل سعر كيلو المانجو ما بين 10 الي 25 حسب النوع، والتين البرشومي 10 جنيها للكيلو، والجوافة من 7 الي 10 جنيهات للكيلو، والرمان 7 جنيهات للكيلو، والكاكا 8 جنيهات.

وسجل سعر العنب البناتي أحمر 8 جنيهات للكيلو، وعنب بناتي أصفر 10 جنيهات للكيلو، والموز 6 جنيهات للكيلو، والتفاح المصري 25 جنيهات للكيلو، والتفاح الأمريكي 40 جنيهًا للكيلو، والبرتقال 6 جنيهات للكيلو، والمشمش 15 جنيهات للكيلو، والخوخ 10 جنيهات للكيلو.
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