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الأهلي يجدد مفاوضاته مع فرانك كوم بأمر "كارتيرون"

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 08:45 ص
الأهلي يجدد مفاوضاته مع فرانك كوم بأمر كارتيرون
فرانك كوم
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عمرو مصطفى
 

جدد مسؤولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع فرانك كوم لاعب وسط الترجي التونسي من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل.

 

وطلب كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي ضم فرانك كوم من الترجي لتدعيم خط الوسط في ظل وجود حسام عاشور فقط وعدم قناعته بالثنائي هشام محمد وأكرم توفيق في القيام بدور عاشور في حالة غيابه للإصابة أو الإيقاف.

 

ومن المنتظر أن يرسل النادي الأهلي مندوباً عنه خلال أيام من أجل بحث التعاقد مع فرانك كوم ومعرفة شروط الترجي المالية لحسم الصفقة رسمياً.

 

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