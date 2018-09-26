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الرياض - السعودية | القيادة تهنئ رئيس تركمانستان بذكرى استقلال بلاده

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 08:42 ص
الرياض - السعودية | القيادة تهنئ رئيس تركمانستان بذكرى استقلال بلاده
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 

تقدم صحيفة الرياض كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس تركمانستان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب تركمانستان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس تركمانستان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب ولي العهد، عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تركمانستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

المصدر:- صحيفة الرياض

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