جولة ميدانية تكشف عن حيوان نافق في مجري مائي بالمنصورة





أجرت المهندسة أمال عطية رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا، جولة ميدانية استهدفت المرور علي محاور منظومة نوبات تلوث الهواء الحادة بالدقهلية حيوان نافق فى المجرى المائى لترعة المنصورية أمام مستشفى التأمين الصحى بسندوب.وكلفت "عطية"، الدكتور محمد أبورية مدير عام الإدارة العامة لنوعية البيئة، ببحث الموضوع والتوجة إلى مكان الحيوان النافق والتأكد من وجوده.وتم استدعاء حى غرب المنصورة وشرطة البيئة والمسطحات والطب البيطرى ومن خلال مناظرة الطب البيطرى للحيوان النافق تبين أنها بقرة هولشتين حلاب نافقة منذ حوالى أسبوع، وتم تحريك الحيوان النافق إلى الشاطئ بواسطة لودر الحى تم رفعها ونقلها للتخلص منها طبقا للاشتراطات الصحية.ونظرًا لتكرار هذه الظاهرة تم اليوم عقد اجتماع مع الإدارة البيطرية بأجا وحصر المزارع، التى تربى صنف هولشتين وتم تشكيل لجنة للمرور على هذة المزارع.وتم الاشتباه فى مزرعة واحدة من المحتمل إنها من قامت بإلقاء الحيوان النافق، كما تم إعداد خطاب للطب البيطرى للتعميم على جميع المزارع بإتباع الاشتراطات الصحية فى حالة نفوق حيوانات.