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مقتل 12 مدنيًا من الطوارئ في هجوم بشمال شرق مالي

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 08:36 ص
مقتل 12 مدنيًا من الطوارئ في هجوم بشمال شرق مالي
قوات الطوارئ - أرشيفية
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وكالات
 

قتل ما لا يقل عن 12 مدنيا من الطوارئ في هجوم شنّه أمس الثلاثاء مسلّحون في شمال شرق مالي قرب الحدود مع النيجر.

 

وأفاد مسؤولون ومصادر أمنية محلية بأن الهجوم وقع على بعد 45 كلم غرب ميناكا، كبرى مدن المنطقة.

 

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول محلي طلب عدم ذكر اسمه، أن "رجالا مسلّحين على متن درّاجات نارية قتلوا اليوم (الثلاثاء) ما لا يقل عن اثني عشر مدنيا".

 

وأضاف أنه "في الوقت الحالي، لا يمكننا أن نقول من هم المنفذون بالضبط ، لا أعرف ما إذا كان ذلك نتيجة لخلافات بين قبائل أو عملا إرهابيا".

 

من جهتها قالت حركة "تحرير أزواد" في بيان إن "مسلحين على متن دراجات نارية أعدموا 17 مدنيا" من الطوارق.

 

ومنذ بداية العام قتل حوالي 200 شخص، معظمهم من المدنيين من إثنيتي الفولاني والطوارق، في هذه المنطقة التي تشهد معارك بين متطرفين أعلنوا ولاءهم إلى تنظيم "داعش" وحركتي "غاتيا" و"أم أس آ" اللتين يشكل الطوارق غالبية عناصرهما.

 

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