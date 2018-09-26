كورة اون لاين لايف | بث مباشر يوفنتوس وبولونيا | نقل مباشر بدون تقطيع كورة ستار

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بطاقة مباراة يوفنتوس وبولونيا اليوم

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موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا اليوم

البطولة : الدوري الإيطالي (الكالتشيو)

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 4 – beIN SPORTS HD 4

معلق المباراة : محمد بركات

الساعة : 21:00 عصرًا بتوقيت مصر

الساعة : 22.00 عصرًا بتوقيت السعودية



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تشكيل يوفنتوس أمام بولونيا :



حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني ، خط الدفاع: جواو كانسيلو ، ليوناردو بونوتشي ، جورجيو كيليني ، أليكس ساندرو، خط الوسط: سامي خضيرة ، ميراليم بيانيتش ، إيمري كان، خط الهجوم: دوجلاس كوستا ، كريستيانو رونالدو ، باولو ديبالا.



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