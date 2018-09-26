ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

جمهور فضل شاكر عن أغنيته الجديدة: "بديت تطيب يا ملك الاحساس"

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 05:57 ص
جمهور فضل شاكر عن أغنيته الجديدة: بديت تطيب يا ملك الاحساس
طباعة
 

طرح المطرب اللبناني فضل شاكر، أغنية جديدة بعنوان "بديت أطيب" عبر قناته الرسمية بموقع الصور الشهير "يوتيوب".

وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 44 ألف مشاهدة منذ طرحها في 23 سبتمبر الجاري. 

وجاءت تعليقات الجمهور على الأغنية كالأتي: "بديت تطيب يا ملك الاحساس.. "فضل شاكر كل الاحساس و الغلا الله يطيّب ايامك يا طيّب".. "الأغنيه تحفة كلمات ولحن ما أروعك يا فضل".﻿

الأغنية من كلمات رحاب وألحان مشعل العروج، وتوزيع عدنان عبد الله وإسماعيل تونش بلانك. 

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك لبرنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب على MBC مصر؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
-
x
20:45
-
برينتفورد
ليفربول
-
x
20:45
-
تشيلسي
توتنهام هوتسبير
-
x
21:00
-
واتفورد
الدوري الاسباني
ليجانيس
-
x
20:00
-
برشلونة
إشبيلية
-
x
22:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
21:00
-
بولونيا
روما
-
x
21:00
-
فروسينوني
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ستاد ريمس
الدوري السعودي للمحترفين
الاتحاد
-
x
17:55
-
الوحدة
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/26/2018 7:00:05 AM