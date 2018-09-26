جمهور فضل شاكر عن أغنيته الجديدة: "بديت تطيب يا ملك الاحساس"
الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 05:57 ص
طرح المطرب اللبناني فضل شاكر، أغنية جديدة بعنوان "بديت أطيب" عبر قناته الرسمية بموقع الصور الشهير "يوتيوب".
وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 44 ألف مشاهدة منذ طرحها في 23 سبتمبر الجاري.
وجاءت تعليقات الجمهور على الأغنية كالأتي: "بديت تطيب يا ملك الاحساس.. "فضل شاكر كل الاحساس و الغلا الله يطيّب ايامك يا طيّب".. "الأغنيه تحفة كلمات ولحن ما أروعك يا فضل".
الأغنية من كلمات رحاب وألحان مشعل العروج، وتوزيع عدنان عبد الله وإسماعيل تونش بلانك.