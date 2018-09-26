جمهور فضل شاكر عن أغنيته الجديدة: "بديت تطيب يا ملك الاحساس"

طرح المطرب اللبناني فضل شاكر، أغنية جديدة بعنوان " " عبر قناته الرسمية بموقع الصور الشهير "يوتيوب".





وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 44 ألف مشاهدة منذ طرحها في 23 سبتمبر الجاري.





وجاءت تعليقات الجمهور على الأغنية كالأتي: "بديت تطيب يا ملك الاحساس.. " فضل شاكر كل الاحساس و الغلا الله يطيّب ايامك يا طيّب".. "الأغنيه تحفة كلمات ولحن ما أروعك يا فضل".﻿



