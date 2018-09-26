يلا شوت مباراة الوحدة والاتحاد | الوحدة ضد الاتحاد محمد عواد | مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة

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موعد مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة بمشاركة نجمنا المصري وحارس الوحدة محمد عواد اون لاين اليوم في تمام الـ 18:55 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 17:55 مساءاً بتوقيت مصر، والـ 18:55 مساءاً بتوقيت فلسطين، والـ 18:55 مساءاً بتوقيت الأردن، والـ 18:35 مساءاً بتوقيت سوريا .

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