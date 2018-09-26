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"الكهرباء": لا يوجد مصاريف إضافية لتركيب العدادات الذكية

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 06:35 ص
الكهرباء: لا يوجد مصاريف إضافية لتركيب العدادات الذكية
الدكتور أيمن حمزة - المتحدث باسم وزارة الكهرباء
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه الحلم النووي قديم، وبدأ يدخل حيز التنفيذ عام 2017، مع الجانب الروسي، حيث بدأ الإعداد والتحضير لأربعة مفاعلات نووية، وسيدخل أول مفاعل نووي في العمل في 2026.

وأشار "حمزة" في لقاء مع برنامج "الحياة أحلى"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، إلى أن هناك تقدم وإنجاز في ترتيب مصر حيث أرتفع ترتيب مصر من المركز 145 الي المركز 89 عالميا، في مؤشر الحصول على الكهرباء.

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة أطلقت حملة لتوضيح فوائد العداد الذكي، وهي أنه يوضح للمواطن استهلاكه، بالإضافة للمحافظة على الأجهزة الكهربائية عندما يحدث انخفاض أو ارتفاع في التيار، مشددًا على أنه لا يوجد مصاريف إضافية لتركيب العدادات الذكية، ولكنها غير موجودة حاليا في كل المناطق.
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