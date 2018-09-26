جوزيه مورينيو يفاجئ لامبارد بعد توديع مان يونايتد لكأس الرابطة الإنجليزية
كشف فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق ديربي كاونتي الإنجليزي،
أن البرتغالي جوزيه مورينيو، تحدث معه بشكل مختصر بعد مباراة ديربي كاونتي
ومانشستر يونايتد، حيث همس في أذنه قائلًا: "ياله من أداء رائع!" مؤكدًا
أنه يقدر له ذلك.
وقال لامبارد في تصريحات صحفية عقب توديع مان يونايتد
لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية على حساب ديربي كاونتي: "ليس من السهل فعل ذلك
بعد خسارة، في الواقع أعتقد أنه قال لي ذلك قبل ركلات الترجيح، لكن ما قاله مكان تقدير،
لقد تشرفت باللعب ضده".
وواصل لامبارد عن أداء فريقه الهجومي: "كان هذا أكثر
ما أسعدني الليلة، لم أكن لأمانع الخسارة بركلات الترجيح، لقد لعبنا دون خوف".
وتابع: "لم نأتِ هنا للتراجع للخلف والدفاع بكامل الفريق
خلف الكرة ونرى ما سيحدث، تأخرنا بالنتيجة في أول 3 دقائق وهذا يجعل المهمة أصعب. ولكننا
استحوذنا على الكرة وحاولنا اللعب".