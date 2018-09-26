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جوزيه مورينيو يفاجئ لامبارد بعد توديع مان يونايتد لكأس الرابطة الإنجليزية

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 04:00 ص
جوزيه مورينيو يفاجئ لامبارد بعد توديع مان يونايتد لكأس الرابطة الإنجليزية
لامبارد
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عمر عبد العزيز
 

كشف فرانك ‏لامبارد، المدير الفني لفريق ديربي كاونتي الإنجليزي، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، تحدث معه بشكل مختصر بعد مباراة ديربي كاونتي ومانشستر يونايتد، حيث همس في أذنه قائلًا: "ياله من أداء رائع!" مؤكدًا أنه يقدر له ذلك.

 

وقال ‏لامبارد في تصريحات صحفية عقب توديع مان يونايتد لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية على حساب ديربي كاونتي: "ليس من السهل فعل ذلك بعد خسارة، في الواقع أعتقد أنه قال لي ذلك قبل ركلات الترجيح، لكن ما قاله مكان تقدير، لقد تشرفت باللعب ضده".

 

وواصل ‏لامبارد عن أداء فريقه الهجومي: "كان هذا أكثر ما أسعدني الليلة، لم أكن لأمانع الخسارة بركلات الترجيح، لقد لعبنا دون خوف".

 

‏وتابع: "لم نأتِ هنا للتراجع للخلف والدفاع بكامل الفريق خلف الكرة ونرى ما سيحدث، تأخرنا بالنتيجة في أول 3 دقائق وهذا يجعل المهمة أصعب. ولكننا استحوذنا على الكرة وحاولنا اللعب".

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