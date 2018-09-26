cool kora- مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر اليوم - كول كورة

يفكر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول إراحة محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني بعد عودته متأخراً من السفر لحضوره حفل توزيع جوائز الفيفا لعام 2018، والتي حصد من خلالها جائزة أفضل هدف بوشكاش عن هدفه في الموسم الماضي بشباك فريق إيفرتون، شاهد مباراة ليفربول أمام فريق تشيلسي مباشر اليوم الأربعاء الموافق 25-9-2018، ضمن بطولة كأس رابطة المحترفين









مباراة ليفربول وتشيلسي عبر قناة bein sports hd2، بصوت المعلق "حفيظ دراجي".، وتنطلق تلك المباراة المرتقبة في تمام الساعة 8:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت السعودية.













المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي يخوض مغامرة جديدة ونارية مساء اليوم الأربعاء ضد فريق تشيلسي ضمن مباريات الدور الثالث لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والتي سوف تشهد ترقب كبير من الجماهير المصرية بشكل خاص لمتابعة محمد صلاح ومن الجماهير الأوروبية نظراً لقوة المباراة بين ليفربول وتشيلسي، مشاهدة مباراة ليفربول أمام فريق تشيلسي بث مباشر اليوم الأربعاء الموافق 25-9-2018، لايف مباراة ليفربول اليوم بجودة مميزة.





ليفربول وتشيلسي ومتابعة لاعب المنتخب الوطني محمد صلاح اليوم الاربعاء الموافق 26 من سبتمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة الثامنة وخمس واربعون دقيقة بتوقيت القاهرة تابع لايف مباراة تشيلسي وليفربول (محمد صلاح) مباشر وحصري HD .





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