أحمد أيمن منصور: تركي آل الشيخ أصر على ضمي لبيراميدز

أكد أحمد أيمن منصور نجم براميدز، أن تركي ال الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، ورئيس الاتحاد العربي، أصر على ضمه للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الاخيرة.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية لفضائية بيراميدز: "كنت على وشك الانضمام للأهلي من المصري قبل انضمامي لبراميدز وقبل الدوري بأسبوع كنت متواجد مع المصري في معسكر مباراة نهضة بركان المغربي في الكونفدرالية وانضممت لبراميدز مقابل مليون دولار بالإضافة لأحمد خالد وأحمد شوشه".

واختتم تصريحاته قائلاً: "أصر تركي آل الشيخ على ضمي من المصري واستمرت المفاوضات لمدة شهر وهو دائماً يقوم بتحفيزنا وتشجيعنا".