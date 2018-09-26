عاجل.. "التنظيم والإدارة" يكشف الموعد المناسب للإعلان عن مسابقة جديدة للتعيينات بالحكومة





أكد الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، في رده على مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء بشأن ما أثير خلال الساعات الماضية عن فتح باب لوظائف شاغرة بالجهاز الإداري للدولة خلال شهر أكتوبر المقبل، أن تلك الأخبار المتداولة ما هي إلا شائعات تتكرر من بين الحين والأخر.





وأوضح الجهاز، أنه لن يتم فتح باب للتعاقد مع موظفين جدد للعمل بالجهاز الإداري للدولة إلا في حالة الضرورة القصوى، والتي تتمثل في وجود عجز صارخ في تخصصات معينه، بحيث يتم سد العجز بتلك التخصصات من خلال تلك التعاقدات بشرط أن يتم إثبات هذا العجز.





وقال إن قانون الخدمة المدنية ينص على أنه في حالة الاحتياج لموظفين جدد للعمل بالجهاز الإداري، يتم الاعلان عن تلك الوظائف بعد دراسة مستفيضة عن العجز والفائض في التخصصات المطلوبة.





وأشار الجهاز المركزي، إلى أن الحكومة تجري حاليًا عملية حصر لنسب العجز والفائض في كافة مؤسسات الدولة، من أجل معرفة أماكن العجز ومحاولة سد هذا العجز من خلال التنقلات الداخلية أو الندب أو الإعارة أو من خلال التدريب التحويلي من أماكن بها فائض كبير في أعداد الموظفين.





وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، أخبارًا لا أساس لها من الصحة، تفيد بأن الحكومة ستفتح باب للتعاقد مع موظفين جُدد في أكتوبر المقبل، بالجهاز الإداري لسد العجز في عدد من الوظائف الشاغرة.