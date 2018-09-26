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مباشر اليوم.. مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي كورة ستار yalla shoot

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 03:40 ص
مباشر اليوم.. مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي كورة ستار yalla shoot
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تقام مباراة ليفربول مع تشيلسي على ملعب الأنفيلد وذلك اليوم الأربعاء في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة و9:45 بتوقيت مدينة مكة المكرمة.


 

ويخوض فريق ليفربول المحترف في صفوف النجم المصري محمد صلاح، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تصدره جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة حيث حقق العلامة الكاملة وفاز بجميع مبارياته.


 

وتعثر فريق تشيلسي وفقد نقطتين في مباراته ضد وست هام يونايتد حيث يحتل حاليًا المركز الثالث متساويًا مع مانشستر سيتي بعدد النقاط.


 

وسيتم نقل مباراة ليفربول مع تشيلسي في بطولة كابيتال وان عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلق حفيظ دراجي.


 

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر والحي لمباراة ليفربول وتشيلسي عبر موقع الفجر الرياضي.

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