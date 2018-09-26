عاجل.. الجماهير المصرية تتلقي صدمة كبيرة قبل موقعة ليفربول وتشيلسي

يصطدم فريق ليفربول بنظيره تشيلسي، مساء اليوم الأربعاء، ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفين "كابيتال وان".

ويستضيف ملعب الأنفيلد معقل ليفربول مباراته مع تشيلسي وذلك اليوم الأربعاء والموافق 26 سبتمبر في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

ويتجه يورجن كلوب، مدرب ليفربول، لإراحة بعض العناصر الأساسية في الفريق مثل الحارس أليسون بيكر ومحمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو، الأمر الذي يحزن العديد من متابعي الفرعون المصري في كل مكان، والذين يرغبون في مشاهدة نجمهم المحبوب أمام تشيلسي.

ومن المحتمل أن يخوض ليفربول اللقاء بالتشكيل التالي: "مينيوليه، كلاين، جوميز، ماتيب، موريني، فابينيو، كيتا، ميلنر، ستوريدج، أوريجي، شاكيري".

أما تشكيل البلوز المتوقع: "كاباييرو، زاباكوستا، كاهيل، كريستنسن، بالميري، باركلي، لوفتوس تشيك، أمباديو، موسيس، أودوي، موراتا".