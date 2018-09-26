خبير بمكافحة الإرهاب: دول العالم والولايات المتحدة الأمريكية لا يعترفون إلا بمنطق القوة



وأضاف "صابر"، في لقاء ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع عبر التلفزيون المصري، أن معظم الدول العربية، وخاصة التي تعرضت للربيع العربي، فقدت منطق القوة، وتم دهس كل حقوقها، وأدى لانهيار هذه الدول.



وتابع خبير مكافحة الإرهاب، أن بعض الدول مثل تركيا وقطر متورطة بالأدلة في دعم التنظيمات الإرهابية، ولكن لا يتم مواجهتها، لأنهم كانوا ينفذون أوامر وتعليمات أمريكا والاتحاد الأوروبي.

قال العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب، إن دول العالم والولايات المتحدة الأمريكية لا يعترفون إلا بمنطق القوة، وإذا كنت قويا فتفعل ما تريد، وتخرق كل القوانين.