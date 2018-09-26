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الأهلي: نسابق الزمن لتحقيق أكبر الإنجازات.. والتصويت على اللائحة تحت تصرف القضاء

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 12:57 ص
الأهلي: نسابق الزمن لتحقيق أكبر الإنجازات.. والتصويت على اللائحة تحت تصرف القضاء
محمد مرجان
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منى العوضي
 

 

أكد محمد مرجان، المدير التنفيذي بالأهلي، أن مجلس إدارة النادي يسابق الزمن لتوفير المزيد من الخدمات للأعضاء وتحقيق أكبر إنجازات ممكنة.

 

وقال مرجان، خلال تصريحاته لفضائية أون سبورت: "نبدأ في أولى الخطوات لتحقيق حلم الفرع الرابع في التجمع الخامس".

 

وتابع حديثه: "سنحصل على 50 فدان في التجمع الخامس بإحداثيات جديدة توفر 200 مليون للأهلي".

 

وأوضح: "المجلس يسابق الزمن لتحقيق أكبر إنجازات ممكنة في أقل فترة زمنية، واللامركزية هي طريق مجلس الإدارة لصنع طفرة في فروع النادي الثلاثية".

 

وأكمل: "الأهلي جاهز لاستقبال كل أعضاء الجمعية العمومية البالغين 140 ألفا، ونقدم كل التسهيلات للأعضاء للتصويت على اللائحة يوم الجمعة 28 سبتمبر".

 

وأضاف: "لن تستغرق فترة تصويت العضو أكثر من 7 دقائق، وأقبل أبناء الأهلي على التطوع لخروج يوم التصويت بشكل مثالي".

 

وأشار "مرجان" إلى أن التصويت على اللائحة يجرى تحت إشراف قضائي كامل، حيثُ يكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور 12500 عضوا.

 

 

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