الأهلي: نسابق الزمن لتحقيق أكبر الإنجازات.. والتصويت على اللائحة تحت تصرف القضاء

أكد محمد مرجان، المدير التنفيذي بالأهلي، أن مجلس إدارة النادي يسابق الزمن لتوفير المزيد من الخدمات للأعضاء وتحقيق أكبر إنجازات ممكنة.

وقال مرجان، خلال تصريحاته لفضائية أون سبورت: "نبدأ في أولى الخطوات لتحقيق حلم الفرع الرابع في التجمع الخامس".

وتابع حديثه: "سنحصل على 50 فدان في التجمع الخامس بإحداثيات جديدة توفر 200 مليون للأهلي".

وأوضح: "المجلس يسابق الزمن لتحقيق أكبر إنجازات ممكنة في أقل فترة زمنية، واللامركزية هي طريق مجلس الإدارة لصنع طفرة في فروع النادي الثلاثية".

وأكمل: "الأهلي جاهز لاستقبال كل أعضاء الجمعية العمومية البالغين 140 ألفا، ونقدم كل التسهيلات للأعضاء للتصويت على اللائحة يوم الجمعة 28 سبتمبر".

وأضاف: "لن تستغرق فترة تصويت العضو أكثر من 7 دقائق، وأقبل أبناء الأهلي على التطوع لخروج يوم التصويت بشكل مثالي".

وأشار "مرجان" إلى أن التصويت على اللائحة يجرى تحت إشراف قضائي كامل، حيثُ يكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور 12500 عضوا.