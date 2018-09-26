تفاصيل زيارة رئيس الوزراء لمحافظة سوهاج وتفقد عددا من المشروعات التنموية والخدمية

يبدأ الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، زيارته لمحافظة سوهاج، يرافقه عدد من وزراء "النقل، التربية والتعليم، التعليم العالي، الزراعة، التنمية المحلية"، وتستمر الزيارة لمدة يومًا واحدًا.





ومن المقرر أن يستقبل محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس الوزراء، صباح بمطار سوهاج الدولي، ويستهل جولته بزيارة مدينة سوهاج الجديد، ثم يتفقد محطة مياه سوهاج الجديد، وجامعة سوهاج.





كما يتفقد رئيس الوزراء، مدرسة الشروق بمنطقة حي غرب سوهاج، ويتوجه إلى مدينة أخميم شرق المحافظة، حيث يتفقد مشروعات الإنتاج الحيواني، والألبان بمنطقة الديابات، ومشروعات إنتاج الدواجن.





ويزور رئيس الوزراء، خلال زيارته غدًا للمحافظة، وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الهلال للتأمين الصحي، ومستشفى ساقلته المركزي، ثم سيغادر المحافظة متجهًا لقنا.